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Беларусь и Венесуэла определили самые перспективные направления сотрудничества

28 ноября 2023 10:37
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Совместные предприятия, АПК, логистика. Самые перспективные направления сотрудничества определили сегодня, 28 ноября, на заседании Белорусско-Венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Венесуэла определили самые перспективные направления сотрудничества-1

Представители министерств и ведомств двух государств в Минске обсуждают совместные шаги по организации транспортировки грузов морским путем, в том числе с привлечением дружественных нам стран. Кроме того, Беларусь заинтересована в возобновлении работы сборочных производств в Венесуэле и в организации прямого авиасообщения между Минском и Каракасом. Результатом сегодняшнего заседания станет подписание итогового протокола и ряда соглашений.

# Беларусь-Венесуэла # Экономика # Фотофакт

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