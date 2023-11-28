Беларусь и Венесуэла определили самые перспективные направления сотрудничества

Представители министерств и ведомств двух государств в Минске обсуждают совместные шаги по организации транспортировки грузов морским путем, в том числе с привлечением дружественных нам стран. Кроме того, Беларусь заинтересована в возобновлении работы сборочных производств в Венесуэле и в организации прямого авиасообщения между Минском и Каракасом. Результатом сегодняшнего заседания станет подписание итогового протокола и ряда соглашений.