У Беларуси и Пакистана может появиться новый импульс в биржевой торговле

Новый импульс пакистанско-белорусской биржевой торговле придаст появление более удобного маршрута доставки приобретенной на бирже продукции. Очевидно, что логистическая составляющая серьезно влияет на конечную цену товара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня транспортно-логистические компании, которые специализируются на доставке грузов в Пакистан и обратно, пользуются мультимодальными перевозками с использованием морского, железнодорожного и автотранспорта. Совсем недавно был запущен сухопутный маршрут через Афганистан. Белорусские экспортеры, работающие на биржевой площадке, вполне могли бы им воспользоваться. Применение биржевого механизма упростит выход пакистанских компаний на белорусский рынок, обеспечив прямой доступ к потенциальным деловым партнерам.

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