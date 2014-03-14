В Гродно водоканал, уборку улиц, вывоз мусора, ремонт жилфонда координирует один центр

Новости Беларуси. Сократить затраты и при этом повысить качество предоставляемых услуг. Как реформировать жилищно-коммунальное хозяйства Беларуси обсуждали 14 марта специалисты в Лиде. Представители республиканской рабочей группы изучали опыт Гродненского ЖКХ.

Местные коммунальщики уже пять лет работают по новой схеме. Здесь объединили несколько разрозненных предприятий. Теперь водоканал, уборку улиц, вывоз мусора, ремонт жилфонда координирует один центр. Такая мера позволила значительно уменьшить количество нареканий от людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Гродненской области:

Это дает существенную экономию. Мы посчитали: только по людям это 5 млрд в год. А если брать от нормативной численности, а она здесь 70%, при этом все делается – это более 60 млрд. А если посчитать по области и по республике, представляете, в какие суммы все это выливается.

По словам специалистов, чтобы снизить затраты на содержание коммунального хозяйства, необходимо убрать все непрофильные активы. Это военные городки, бани и все объекты, которые переданы на баланс ЖКХ. Их финансирование в конечном счете отражается на увеличении цены на предоставляемые услуги населению и предприятиям.

Еще один вариант – привлечение частных компаний. Уже есть конкретные примеры передачи некоторых функций коммунального хозяйства предпринимателям.

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Мы приглашаем любой частный бизнес для сотрудничества, который будет работать по правилам, которые есть в Республике Беларусь, по тарифам, которые есть в Республике Беларусь, для того, чтобы создать конкуренцию на рынке услуг ЖКХ.