Население Беларуси оплачивает только 24% от стоимости услуг ЖКХ, напомнили в ведомстве

Новости Беларуси. Вопросы формирования тарифов на услуги ЖКХ 11 марта обсуждали в Комитете госконтроля. Там отметили: ценообразование в этой сфере должно быть оправданным. Тарифы на электроэнергию, воду и отопление продолжат дифференцировать по схеме «большее потребление — большая оплата».

К слову, в 2013 году выросло количество сверхнормативных потребителей. Планируется, что «жировка» будет расти постепенно. При этом тарифы проиндексируют пропорционально темпам роста средней зарплаты по стране.

Напомним, что сегодня население оплачивает только 24% от стоимости услуг ЖКХ.

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики министерства экономики Республики Беларусь:

Сегодня государственная политика в сфере тарифообразований на жилищно-коммунальные услуги направлена, прежде всего, на обеспечение доступности этих услуг населению, достижению баланса интересов производителей и потребителей этих услуг. Во всем мире изучили опыт: это можно делать через дифференциацию тарифов. Потребитель, который потребляет больше количество электроэнергии, соответственно, больше и оплачивает. Это говорит о социальной справедливости. Если кто-то не сможет платить, в государстве существует система адресной социальной поддержки, государство тогда компенсирует удорожание стоимости, в том числе и жилищно-коммунальных услуг населению.

Напомним, в Беларуси продолжает работать созданная по поручению Президента межведомственная группа по развитию жилищно- коммунального хозяйства.

Наиболее острые вопросы, стоящие перед отраслью: водо- и энергоснабжение, кадровое обеспечение. По итогам работы группы должен быть сформирован единый документ — своеобразная дорожная карта, которая регламентирует все аспекты деятельности в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.