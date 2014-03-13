Выпуск торфяных брикетов в Беларуси будет увеличен до 1 млн. 400 тысяч тонн в год

Новости Беларуси. Местная альтернатива природному газу. Выпуск торфяных брикетов будет увеличен до 1 млн. 400 тысяч тонн в год. Такого объема удастся достичь за счет модернизации производств: она ведется в рамках госпрограммы. К слову, использование торфа ежегодно позволяет замещать импортируемый природный газ стоимостью более ста миллионов долларов США. Кроме того, брикеты активно используются в домовладениях.

Популярен энергопродукт и на международном рынке, особенно у скандинавов. Сейчас белорусская торфяная промышленность представлена тремя десятками предприятий. Одно из основных — в поселке Усяж Минской области. За свою 60-летнюю истории оно произвело около 6 млн. тонн брикета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Слесарчик, директор ОАО «ТБЗ УСЯЖ»:

В этом году мы осуществляем одно из мероприятий нашего плана модернизации производства — замещаем природный газ местными видами топлива, в том числе и торфяным топливом. Это позволит ежегодно экономить более 3млрд. рублей денежных средств. Мы провели модернизацию системы обеспыливания. Это высокоэффективный проект. Практически отказались от использования воды в системах обеспыливания, снизили энергопотребление и годовой эффект по двум системам составляет около 700 млн. рублей. Это позволяет нам сегодня производить продукцию с рентабельностью 14-15%.