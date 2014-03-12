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В Беларуси с 12 марта начал действовать новый размер удержания средств с нанимателей

12 марта 2014 11:23
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Новости Беларуси. В Беларуси с 12 марта начинает действовать новый размер удержания средств с нанимателей, которые необходимы для своевременной выплаты зарплаты. Теперь при расчете этого норматива работодатели  должны бронировать на одного работника сумму в полтора размера бюджета прожиточного минимума, скорректированного на индекс потребительских цен.

Таким образом, на погашение задолженности по выплате зарплаты с нанимателей будет удерживаться почти два миллиона рублей в расчете на одного человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси

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