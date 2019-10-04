В Гродно решают вопрос о конкуренции продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Социальная реабилитация или бизнес. Как конкурировать на рынке продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве примера послужило предприятие, которое выпускает более 300 наименований строительных изделий из латуни. Среди работников – почти 60 % людей с нарушением слуха. Для них завод – это возможность не только зарабатывать деньги, но и социализироваться.

Предприятие получает от государства дополнительное финансирование, а также преференции по налогам и страховым взносам. Несмотря на это, заводу всё сложнее конкурировать на рынке, ведь ручной труд накладывает отпечаток на конечную стоимость продукции – цена на неё получается выше, чем на импортную, произведённую на автоматизированном оборудовании. А внедрение здесь машин-роботов повлечёт сокращение людей.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Если люди будут высвобождаться, то в этом регионе трудоустройства этим людям нет, потому что сегодня эти предприятия не создаются каждый день. И этих рабочих мест на других предприятиях просто нет. Это предприятие порядка 60 лет уже работает, очень большая практика, очень большая культура производства. Но для того, чтобы это предприятие сохранить, для того, чтобы его развивать, безусловно, здесь надо усилия всех.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Стоит вопрос о кооперации с промышленными предприятиями. К сожалению, в последнее время это стало несколько проблематичным, поскольку предприятия промышленности утратили связи с предприятиями инвалидов. И мы хотим вместе с Федерацией профсоюзов акцентировать этот вопрос.