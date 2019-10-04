Президент Беларуси о ракетостроении: мы очень заинтересованы, чтобы Украина нам в этом помогла
Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента тепло принимает Владимир Зеленский.
Встреча двух лидеров проходит на фоне II Форума регионов. Общий посыл: от межрегиональной интеграции и народной дипломатии переходить к дальнейшему углублению связей на уровне государств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
СМИ и политики, наверное, излишне ажиотаж создали вокруг этой встречи. Конечно, и на вас, и на меня – хотя я уже заматеревший политик – это на нас давило. Но буквально с первых минут мы поняли, что мы близкие люди. Что у нас общие проблемы. И у вас их хватает, и в Беларуси. Везде сейчас проблемы, особенно в связи с надвигающимся – не дай бог, конечно – мировым кризисом.
Но мы с вами договорились: экономика, торгово-экономические отношения – это основа. Что 5,5 или 6 миллиардов долларов в этом году у нас будет товарооборота – это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и 10 (миллиардов долларов –прим. ред).
Это не только простая торговля, товарообмен. Мы приняли решение, дай бог, чтоб межправкомиссия, которая соберется в Киеве – мы договорились об этом – примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже 9 мощных компаний работают здесь, и у нас в Беларуси, очень выгодно.
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Мы много работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. Так случилось, что у нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли. Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет.
В свою очередь мы готовы инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению – автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности – БелАЗы – «Гомсельмаш», который производит комбайны, кормоуборочную, зерноуборочную технику. Украина – житница, она без этого не обойдется все равно. Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий.
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