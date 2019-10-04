Президент Беларуси о ракетостроении: мы очень заинтересованы, чтобы Украина нам в этом помогла

Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента тепло принимает Владимир Зеленский. Встреча двух лидеров проходит на фоне II Форума регионов. Общий посыл: от межрегиональной интеграции и народной дипломатии переходить к дальнейшему углублению связей на уровне государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

СМИ и политики, наверное, излишне ажиотаж создали вокруг этой встречи. Конечно, и на вас, и на меня – хотя я уже заматеревший политик – это на нас давило. Но буквально с первых минут мы поняли, что мы близкие люди. Что у нас общие проблемы. И у вас их хватает, и в Беларуси. Везде сейчас проблемы, особенно в связи с надвигающимся – не дай бог, конечно – мировым кризисом. Но мы с вами договорились: экономика, торгово-экономические отношения – это основа. Что 5,5 или 6 миллиардов долларов в этом году у нас будет товарооборота – это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и 10 (миллиардов долларов –прим. ред).