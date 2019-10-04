Новости экономики за 04.10.2019

Новости Беларуси. Что Национальный банк не рекомендует делать при оформлении кредита, сколько стоит выбор места в самолете и в какой европейской стране самый низкий уровень безработицы среди молодежи? С деловыми новостями пятницы наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. НАЦБАНК РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ НЕ НАВЯЗЫВАТЬ СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ Национальный банк продолжает борьбу за исключение недобросовестных практик в деятельности кредитно-финансовых организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее регулятор уже рекомендовал отказаться от некоторых сомнительных действий при выдаче кредитов и привлечении депозитов, теперь очередь дошла и до настойчивого предложения различных договоров страхования при оформлении кредитов. Сейчас отдельные банки очень активно навязывают подобную услугу, никак не связанную с исполнением обязательств по займу. Доходит до того, что сумму страхового взноса включают в сумму предоставляемого кредита, а если клиент не согласен с оформлением страховки, то ему увеличивают размер процентов. Теперь Нацбанк такие действия внес в список недобросовестных практик и рекомендовал не допускать их при работе с клиентами. ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ Минск 7-10 октября принимает XVI Европейский автомобильный конгресс. Это важнейшее событие для автопрома Старого Света, которое определяет тренды, двигающие отрасль вперед.