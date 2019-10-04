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Новости экономики за 04.10.2019

04 октября 2019 13:43
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Новости Беларуси. Что Национальный банк не рекомендует делать при оформлении кредита, сколько стоит выбор места в самолете и в какой европейской стране самый низкий уровень безработицы среди молодежи? С деловыми новостями пятницы наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НАЦБАНК РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ НЕ НАВЯЗЫВАТЬ СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ

Национальный банк продолжает борьбу за исключение недобросовестных практик в деятельности кредитно-финансовых организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ранее регулятор уже рекомендовал отказаться от некоторых сомнительных действий при выдаче кредитов и привлечении депозитов, теперь очередь дошла и до настойчивого предложения различных договоров страхования при оформлении кредитов.

Сейчас отдельные банки очень активно навязывают подобную услугу, никак не связанную с исполнением обязательств по займу. Доходит до того, что сумму страхового взноса включают в сумму предоставляемого кредита, а если клиент не согласен с оформлением страховки, то ему увеличивают размер процентов. Теперь Нацбанк такие действия внес в список недобросовестных практик и рекомендовал не допускать их при работе с клиентами.

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

Минск 7-10 октября принимает XVI Европейский автомобильный конгресс. Это важнейшее событие для автопрома Старого Света, которое определяет тренды, двигающие отрасль вперед.

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Форум соберет свыше 300 инженеров и руководителей, представляющих более 30 стран со всех континентов. Специалисты обменяются знаниями и обсудят возможность совместной работы по созданию экологически чистого, безопасного, современного автомобильного транспорта. Будут представлены последние разработки от компаний и университетов европейского региона, в том числе Германии, Италии и Франции.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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