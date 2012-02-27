В Гомельской области не выполнены два показателя: жилье и инвестиции

Добыча калийных солей на Гомельщине придаст большой рывок развитию всего региона. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко и губернатора Гомельской области Владимира Дворника. Освоение Петриковского месторождения создаст новые производственные мощности и рабочие места.

Кроме этого обсуждались перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций. А также планы по изменению структуры севооборота в связи с изменением климатических условий.

В последние годы на Гомельщине летом часто случаются засухи и они не позволяют выращивать там ряд сельхозкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы с Вами обсудить перспективы развития Гомельщины в том плане, как мы определялись. Нужны ли коррективы, правильно ли мы определили то направление развития Гомельщины в те годы. Мы очень пристально смотрим за Гомельской областью в связи с изменениями климата. Каким бы аномальным ни был этот год, прохладнее была зима, все-таки, мне кажется, климат изменился. И мы договорились, что Гомельщину надо приспосабливать к климату с точки зрения посева сельскохозяйственных культур, ведения сельского хозяйства. Хотелось бы Вашу точку зрения, как специалиста, услышать: правильно ли мы определились в этом плане с Гомельщиной. И как те программы реализуются сейчас. Вы помните, начинали с возделывания лука, горошка, спаржевой фасоли – все эти программы начинали реализовывать на Гомельщине. В животноводстве также интересует вопрос.

Меня интересует запад Гомельской области, Ваша точка зрения, как там обстоят дела, потому что я хочу серьезно заняться западом вашей области и востоком Брестской, на стыке Полесья. Это вопрос, который сегодня тоже у нас под контролем. Как реализуется программа развития Полесья.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

Гомельская область, по итогам работы за прошлый год, сработала следующим образом: из 16 прогнозных показателей только два ниже уровня. Все остальные превышают прошлый год и выполнены. Не выполнены только два показателя: жилье и инвестиции. Все остальное выполнено.

Радует, что реальный сектор экономики в прошлом году в Гомельской области сработал на достаточно хорошем уровне.