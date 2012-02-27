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Правительство Беларуси рассчитывает в 2012 году удержать инфляцию на уровне 15-16%

27 февраля 2012 14:04
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Об этом президенту Александру Лукашенко доложил заместитель премьер-министра Сергей Румас.

В стране выработаны меры, чтобы исключить необоснованный рост цен. За два первых месяца динамика здесь положительная. Глава государства поручил не снимать с ежедневного контроля этот вопрос.

Что касается ситуации на валютном рынке, то она также стабильная. Растут вклады населения в банках. Так, по итогам февраля увеличение срочных депозитов только по белорусским рублям прогнозируется на уровне триллиона.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Цены более чем по 40% товарных позиций, по которым ведется мониторинг, сохранились либо на уровне января, либо в течение февраля стали ниже. Это говорит о том, что монетарные факторы инфляции уже ушли на второй план и с начала года по целому ряду товарных позиций наблюдается стабилизация.

Речь также шла о Евразийской экономической комиссии, которая начала работу с января 2012 года. Глава государства проинформирован о том, как идет укомплектование департаментов этой интеграционной структуры. Беларусь имеет квоту в размере 6%. На целый ряд руководящих должностей в департаментах объявлены конкурсы, некоторые из них уже завершены, и граждане Беларуси приказами назначены на руководящие должности Комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Инфляция в Беларуси # Правительство Беларуси # Сергей Румас # Белоруссия

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