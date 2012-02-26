Кто снимает сливки с молочного бизнеса, зачем нужны холдинги и почему белорусские молочники хотят обойти французских

Ставку на полезный продукт сейчас делают во всем мире. Агробум подхватили даже разработчики мобильных телефонов. При помощи приложения любой городской житель может изучить деревенские премудрости и даже подоить корову. Хотя бы виртуальную.

Татьяна Григорьевна вот уже 30 лет имеет дело не с виртуальными, а с реальными надоями. Рассказывает, что в далеком 1982, когда о таких гаджетах даже не подозревали, вся молочная промышленность сводилась к бутылке молока с желтой и кефира с зеленой крышечками, которые виртуозы открывали щелбаном. А уже сегодня в Беларуси выпускают более полутора тысяч наименований молочной продукции.

Татьяна Магер, главный технолог молочного завода:

Если раньше было два вида (сырок с ванилином и сырок с какао), то благодаря новым технологиям мы смогли внедрить около 80 новых видов сырков.

Перед тем как сойти с конвейера завода, любой продукт изучают в Институте мясомолочной промышленности. Директор рассказывает: за последние 15 лет разнообразие белорусской молочки на прилавках увеличилось в шесть раз. Из последних изобретений, например, – детский йогурт. Импортных аналогов в наших магазинах не встретишь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Серия йогуртов постоянно расширяется, но именно как детский йогурт, для детского питания с года, – это мы сделали первый для нашей промышленности.

Формулу первого белорусского деликатесного сыра тоже вывели здесь. Пробную партию элитного лакомства с голубой плесенью уже заложили на вызревание на заводе в Нарочи. По качеству, как говорят сыроделы, продукт ничуть не уступит французскому брату, а вот стоимость будет в разы ниже.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Сыр типа «рокфор» – 250-270 тысяч за кг. Если исходить из себестоимости, то цена должна быть примерно в два раза ниже.

Если 15 лет назад в Беларуси производили всего 15 видов сыров, теперь – более 200. За доказательством идем в магазин.

Покупать импортный деликатес с шестизначным ценником теперь совсем не обязательно. Вот к примеру, «маасдам». Немецкий – 150 тысяч, такой же белорусский – около 60.

Александр Бондарь, менеджер коммерческой службы гипермаркета:

Итальянский «пармезан» – 330 тысяч за кг. Аналогичный «пармезан» белорусского производства – от 55 до 70 тысяч. «Мацарелла» немецкая стоит в районе 13 тысяч.

Упаковка ничуть не хуже, а цена заметно ниже. Белорусскую «мацареллу» производит предприятие в Минской области. 13 лет назад инвесторы из Италии привезли сюда свое оборудование и технологию. Обучили наших сыроделов. Теперь каждый день отсюда на прилавки отправляют около тонны вкусной продукции.

Наталья Лобач, начальник цеха:

Пробовали итальянский и наш – разницы нет. Работаем по одной и той же технологии.

400 квадратных метров и 30 человек в штате. Это скромное по привычным меркам предприятие обеспечивает итальянским деликатесом по-белорусски всю республику.

Наталья Кононова, начальник отдела маркетинга:

Цель предприятия – заместить импорт на белорусском рынке. Этот сыр может позволить себе каждый потребитель. Мы цены приравниваем к белорусскому рынку.

Сегмент, который пока в Беларуси практически пустует, – продукция из козьего молока. За рубежом уже давно научились зарабатывать на этом полезном продукте. К примеру, голландский козий сыр в наших магазинах обойдется более чем в 200 тысяч за килограмм.

Если одну корову в стране делят примерно шесть белорусов, то с козами все куда сложнее. На одну рогатую приходится более сотни человек. Поэтому козье молоко отечественного производства на прилавках встретишь не всегда. А импортные аналоги по цене зачастую прилично «бодаются». Иногда по стоимости превышают в 5-6 раз стоимость белорусского молока.

Эта ферма – крупнейшее в Беларуси племенное хозяйство. Разводят здесь зааненскую породу – самую молочную.

Семья Крыловых занялась полезным для страны делом 8 лет назад. Энтузиасты сами перестроили старый свинарник, установили новое оборудование. Теперь производят больше 100 тонн полезного молока в год.

Дмитрий Крылов, фермер:

Козье молоко импортного производства в магазине попалось на глаза, и мы решили, что это будет полезное дело для республики.

Только вот производить полезный сыр или молоко самому фермеру не удается. Рогатое стадо упирается в стену бюрократических препонов. Переработать сырье помогает местный завод, и то не всегда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Крылов, фермер:

Молокозаводы настроены на значительно большие объемы. И те объемы, которые мы производим, несоизмеримы с их оборудованием.

Понятно, что зима для молочников, что называется, – не сезон. Но даже летом этот завод, который в сутки может перерабатывать по 300 литров козьего молока, занимается продуктом только три раза в неделю. На предприятии сетуют: продукт никому не нужен.

Тамара Урбанович, инженер-технолог Узденского производственного участка сыродельного комбината:

Установка простаивает. Дело в том, что козье молоко – такой продукт, что не все берут. А берут те, кто знаком с этим продуктом.

Тем временем менеджер минского гипермаркета рассказывает: козье молоко на прилавках долго не задерживается.

Александр Бондарь, менеджер коммерческой службы гипермаркета:

Были случаи, когда люди приезжали к нам именно за козьим молоком и стояли в очереди с утра, под открытие.

Почему переработчики так неохотно берутся за производство полезного продукта остается загадкой. То ли не изучают спрос, то ли не заинтересованы в предложении сырья. Понятно, что 4 из 5 коз в Беларуси, что называется, бабушкины. Но почему бы не организовать сбор по примеру коровьего молока?

Нина Николаевна из Гродненской области на своем подворье держит трех коз. С удовольствием бы занялась разведением. Но говорит, что даже это молоко иногда приходится уничтожать.

Нина Голикова, жительница деревни Круглики (Гродненская область):

Козье молоко я только один раз видела в магазине. Купить – большая редкость, а люди бы его брали. Но его никто не собирает. А так можно было бы завести поголовье. Тем более у нас позволяет пастбище.

Одна коза в день дает в среднем четыре литра молока. В Беларуси рогатых около 70 тысяч. Вполне достаточно, чтобы любители полезного продукта в день выпивали хотя бы по стакану. Осталось заинтересовать в этом переработчиков.