Финнам нравится белорусский лен, австралийцам - глазированные сырки. Интервью с председателем Торгово-промышленной палаты Михаилом Мятликовым

Беларусь активно ищет новые рынки для своей продукции и нашла уже немало белых пятен на экономической карте. Как пробиваются наши товары и чем заманить иностранных инвесторов, надеюсь, об этом расскажет председатель Белорусской Торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, он у нас в студии.



Михаил Михайлович, здравствуйте!



Михаил Мятликов: Добрый вечер, Юрий Васильевич!



Когда я Вас представлял, впору было бы заметить, что Вы даете интервью проездом из Финляндии в Австралию: вы только что из Финляндии вернулись. Как там, кстати, поживают?



Михаил Мятликов: Пару дней назад произошло официальное открытие посольства Республики Беларусь в Финляндии. Мы участвовали в этом мероприятии, я имею ввиду, Торгово-промышленная палата. Были приглашены бизнес круги Финляндской Республики. Мы провели переговоры с Торговой ассоциацией, с общественным объединением «Белорусско-финская Торгово-промышленная палата». И мы назначили нашего представителя в Финляндии из числа крупных бизнесменов Финляндии, одного из руководителей консалтинговой компании в Финляндии, который уже знает нашу страну, знает наше законодательство, который помогает сегодня нам консультировать финских бизнесменов по вхождению к нам со своими инвестициями.



Кроме официальных процедур удалось посмотреть, как живут финны? Мы знаем, что Европа переживает кризис и, в основном, это европейский южный пояс: Грецию, Испанию, Италию захлестнул кризис. А на севере Европы уровень жизни не рухнул? Как поживают они?



Михаил Мятликов: Южная Европа более теплая и люди более подвижные. Северная Европа более прагматичная, я бы сказал, и люди более спокойные. Я бы не сказал, что ощущается какой-то греческий кризис в Финляндии. Нет. Очень прагматичные, спокойные люди.



Деньги есть у них? Покупательская способность?



Михаил Мятликов: Конечно, конечно.



То есть, не зря мы в Финляндии представительство открываем?



Михаил Мятликов: Я могу сказать, что даже на открытие посольство пришло порядка 200 человек. И тот насыщенный график наших встреч, который был посмотреть на пейзажи в Финляндии, к сожалению, не позволил. Но у нас открылся прямой рейс сегодня «Минск - Хельсинки». Час двадцать — и мы с вами уже не в Минске, а в Хельсинки. Уменьшилось количество времени, необходимое на транспортировку себя, во-первых, и грузов...



...Своих идей и денег.



Михаил Мятликов: И своих идей, да.



А кроме авиарейса, что мы такого можем предложить Финляндии, чего им не продает Россия, скажем. Или что Финляндия может нам предложить?



Михаил Мятликов: Мы предлагали инвестпроекты, которые сегодня они могут реализовать у нас. Вели переговоры с несколькими компаниями, в том числе по автокомпонентам. Финны нас внимательно изучают с точки зрения размещения своих производств у нас в Республике.



Я подсмотрел на вашем сайте: 19 стран, где есть представительство Торгово-промышленной палаты. Финляндия...



Михаил Мятликов: ....Двадцатая страна.



Двадцатая.. Да.



Михаил Мятликов: Кстати, 20 лет установления дипломатических отношений с Финляндией. И такое стечение обстоятельств, что двадцатая страна, где Торгово-промышленной палата назначила своего представителя — это Финляндия.



Надо продавать и на дальние рынки. Я оговорился, что вы проездом из Финляндии в Австралию. В Австралию Вы едете для чего? Что должно произойти в Австралии, чтобы они стали покупать нашу продукцию?



Михаил Мятликов: Мы уже давно работаем, я имею в виду, Торгово-промышленную палату, с Австралией. Сейчас аккредитован наш посол в Австралии.



На этой неделе Президент буквально назначил.



Михаил Мятликов: Да. Но мы ведем работу с двумя странами этого региона — Австралией и Новой Зеландией. Мы посмотрели весь спектр продукции, что импортирует Австралия и Новая Зеландия, посмотрели, способны ли сегодня наши предприятия по цене и качеству конкурировать с теми импортерами, кто сегодня вошел. Можно приблизительно сказать, что ряд предприятий ознакомлен с нашим отчетом и уже будут участвовать в региональных выставках, которые будут проходить там.



Давайте расшифруем. К примеру, мы продаем свое молоко, у нас хорошая молочная продукция. Австралия тоже производит молоко и процентов 50 экспортирует...



Михаил Мятликов: ...Если мы посмотрим на тот регион, то в молочной продукции предоставлено очень широко новозеландское молоко.



То есть мы не будем предлагать им свою молочную продукцию?



Михаил Мятликов: Конечно. Они сами экспортируют в больших количествах.



А что мы им будем продавать?



Михаил Мятликов: Шины - «Белшина» востребована очень, БелАЗы наши востребованы, продукция "Амкодора" востребована, калийная соль — наше богатство — также востребована сегодня на этих рынках...



И сможем конкурировать?



Михаил Мятликов: Да.



Все-таки Австралия далеко, чтобы доставить продукцию — это тоже большая финансовая составляющая.



Михаил Мятликов: А это уже работа логистических компаний.



Может быть, стоит уже (одновременно, комплексно) и морское пароходство белорусское создавать, чтобы нашими пароходами доставлять продукцию на новые рынки!?



Михаил Мятликов: Я бы сказал, производители у нас занимаются производством, а логистические компании все-таки выстраивают логистику — каждый должен занимается своим. Наша задача — помочь предприятиям дойти до своего потребителя.



Кстати, был сюжет в нашей программе некоторое время назад, в котором эмигранты из постсоветских стран говорили, что они знают белорусскую продукцию: и консервированные овощи, и молочную - сырки какие-то... Но покупали они все это, если я не ошибаюсь, в еврейских магазинчиках. Белорусские магазины там появятся?



Михаил Мятликов: Там действительно большая диаспора выходцев из Советского Союза. И еще в конце прошлого года была первая поставка глазированных сырков глубокой заморозки из Республики Беларусь на австралийский рынок. Сейчас она сертифицирована, присутствует немного в сетях, но, в первую очередь, в тех магазинах, о которых Вы только что сказали. Но с малого начинается большое, как с маленького ручейка — большая река. Так и здесь.



То есть, важно войти на рынок? Закрепиться там? И для этого есть ли смысл продавать товары на новых рынках дешевле? Учитывая, что сейчас экономическая ситуация тяжелая, валюта нужна! Как вы считаете?



Михаил Мятликов: Законы экономики гласят, что более 50% на один рынок продукции продавать неправильно, все-таки надо присутствовать во многих странах мира. И диверсификацию поставок производить просто необходимо. Да, иногда, я не говорю демпинговать или в убыток продавать, но рентабельно для себя, для производства, конечно, присутствовать надо во многих странах и не только в тех, где конъюнктура цен сегодня сложилась так, что там самая высокая цена.



Почему я спросил: директора предприятий, может быть, не захотят идти на новые рынки, где нужно, если не демпинговать, то просто дешевле продавать продукцию - консервативное мышление!



Михаил Мятликов: Вмешиваться в коммерческую деятельность предприятий мы не имеем права.



Но стоить подсказать!



Михаил Мятликов: Естественно, свои мысли, свои предложения мы всегда на экономических форумах, на контактно-кооперационных биржах, которые проводятся под эгидой Торгово-промышленной палаты, мы всегда доводим до руководителей предприятий, до маркетинговых служб предприятий о необходимости присутствия на различных рынках. Если продукция востребована по цене пусть и немного ниже, чем на тот рынок, на который постоянно происходит сбыт продукции. Мы все-таки предлагаем расширить номенклатуру товара, расширить рынки сбыта, выйти на другие континенты и попытаться закрепиться там. И медленно уже повышая цену после того, как узнают качество продукции.



Для начала на выставку, наверное, приглашаете? Насколько это эффективно сегодня?



Михаил Мятликов: Когда по постановлению Совета Министров проходит выставка, она проходит с участием бюджетного финансирования на покрытие площадей. Желающих участвовать, конечно, больше. Мы предлагали, и сейчас в постановлении Совета Министров это прописано, проводить одну, максимум две национальные выставки за рубежом, а остальное — участие в международных специализированных выставках национальной экспозиции.



То есть концентрировать ресурс?



Михаил Мятликов: Да.



Сколько национальных выставок ежегодно проводится? В прошлом году сколько было?



Михаил Мятликов: Десять.



Десять...А мы можем сопоставить: Россия, к примеру, сколько национальных выставок проводит?



Михаил Мятликов: Россия проводит одну национальную выставку в год, а в дальнейшем участвует в международной специализированной выставке национальным стендом. Национальная выставка - это как открытие страны в новом регионе мира, она приурочена к визиту главы государства...



Но это же не значит, что у России один визит Президента в год, а у нас 8-10... Если брать Россию, как наше партнерское государство, они сообразили, что национальная выставка не настолько эффективна, как международные выставки?



Михаил Мятликов: Я думаю, да.



И мы к этому идем сегодня?



Михаил Мятликов: Мы уже пришли к этому.



В этом году одна национальная выставка где пройдет?



Михаил Мятликов: В России, в Новосибирске, в этом году. Сейчас готовим национальную экспозицию на международной выставке в Индонезии, в Джакарте, следующая выставка - это Индия, следующая — Ханой, Вьетнам.



Хорошо. Это одна часть — мы продвигаемся на новые рынки. Есть вторая сторона — привлечение иностранных инвестиций в Беларусь. Вы этим тоже занимаетесь?



Михаил Мятликов: Мы помогаем иностранным инвесторам входить к нам в страну: знакомим с работой наших Свободных экономических зон, знакомим с законодательством Республики Беларусь, а сейчас уже и с законодательством Таможенного союза, знакомим с теми преимуществами, которые есть по сравнению с нашими соседями, участниками Таможенного союза, Россией и Казахстаном.



А есть у нас такие преимущества по сравнению с Россией и Казахстаном? Налоги у нас повыше пока. А какие преимущества? О чем Вы рассказываете?



Михаил Мятликов: Мы можем с Вами говорить ... (пауза)



Они же приходят. Понятно, что одно дело прийти в Беларусь, где 9-10 миллионов населения, другое дело прийти на рынок, где 160 миллионов населения. Если у нас нет преимуществ, то они предпочтут создать предприятие в России или Казахстане?



Михаил Мятликов: Если мы с Вами спросим сегодня у многих бизнесменов, которые пришли и работают у нас в стране, они откровенно говорят: стабильность в Республике Беларусь нас больше устраивает!



После нашего с Вами диалога мы покажем сюжет об иностранных инвесторах, иностранные предпринимателях, которые пришли на белорусский рынок и им здесь нравится. Другое дело - избавиться от недостатков, о которых и правительство говорит: недостаточная защищенность инвестиций, высокое налогообложение. О налогообложении мы в прошлой программе с министром по налогам и сборам говорили, и он отметил, что мы осознали это, исправляем, и в мировом рейтинге Беларусь поднялась на 20 пунктов. Что еще нужно сделать, как Вы считаете, по опыту общения с зарубежными инвесторами, с теми же финнами, которые готовы сюда прийти и размещаться, что еще нужно сделать, чтобы привлечь их?



Михаил Мятликов: Налогообложение наше устраивает финские компании. Вопрос немножко в другом: в административных процедурах, которые необходимо пройти в рамках налогообложения. Количество административных процедур, которые необходимо соблюдать, а не количество собираемых налогов, именно процедуры не устраивают наших инвесторов. Приходится содержать большой штат бухгалтеров, вот это не устраивает многих.



Лучшего инвестора Вы пока еще не определяете. Но Вы определяете лучшего экспортера года, у вас есть такая премия. И значок с бегущим Меркурием разрешаете победителям использовать... Президент определил: экспорт сейчас — главное! Конкуренция на этом рынке усилилась? Трудно лучшего экспортера определить?



Михаил Мятликов: Я могу сказать, что данный конкурс традиционно Торгово-промышленная палата проводит уже несколько лет. Но если конкурс начинался с трех номинаций, то сегодня это уже 16 номинаций.



Но это же не только «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ» — традиционные бренды. Появляются новые предприятия, которые мы не знали три года назад и вдруг - бах! - они стали лучшими экспортерами?



Михаил Мятликов: Я назову предприятия, которые сегодня уже все знают — «Бабушкина крынка». Оно в предыдущие годы было одним из первых наших победителей, сегодня это раскрученный бренд, который узнаваем в Беларуси однозначно, узнаваем на постсоветском пространстве. «Савушкин продукт».. Если мы говорим не только МАЗы и БелАЗы, как вы сказали. Это уже другой сегмент.



Опять - машиностроение и молоко. А высокие технологии?! С Академией наук недавно вы подписали соглашение, будете помогать им продвигать научные разработки?



Михаил Мятликов: В первую очередь, мы будем защищать наших товаропроизводителей и помогать им защитить свой бренд, товарные знаки. Именно мы готовим всю документацию для того, чтобы сделать регистрацию того либо иного товарного знака. Мы с вами все помним, когда на конфетном рынке появились бренды, раскрученные в советские времена, и каждый старался доказать: «Красная шапочка» — это чья, белорусская или российская?



Водка «Столичная», шоколад «Аленка» - «Любимая Аленка»...



Михаил Мятликов: Поэтому мы сегодня с нашими предприятиями работаем индивидуально. Разъясняя, показывая, какие преимущества это даст им в дальнейшем, при выходе на внешние рынки, мы, таким образом пытаемся помочь нашим предприятием защитить себя на внешних рынках, чтобы недобросовестные конкуренты не воспользовались этим и не сказали, что это их бренд.



А Академия наук тут при чем?



Михаил Мятликов: С Академией Наук мы именно по объектам интеллектуальной собственности, в первую очередь, работаем. Вот здесь мы объединяем свои усилия с Академией наук.



А свои открытия они сами подают, Вы им не помогаете?



Михаил Мятликов: Нет, мы помогаем им регистрировать.



А вот гордость наша, или, подающая надежды, белорусская "силиконовая долина" - Парк высоких технологий... Они без Вас ищут партнеров или Вы тоже там как-то участвуете?



Михаил Мятликов: Нет, мы с Парком высоких технологий я бы не сказал, что очень близко работаем. Естественно, о деятельности парка знаем, если есть какие-то запросы, мы всегда готовы оказать содействие. Но это немножко другое, мы работаем непосредственно с производителями продукции, которую мы с вами можем потрогать руками. А все-таки у парка высокоинтеллектуальный продукт, который ....



...Приносящий большой доход в Республику Беларусь.



Михаил Мятликов: Да, приносящий большой доход.



А вот то, что мы можем потрогать руками? Вы в Финляндию ездили, наверняка какие-то сувениры везли своим новым финским партнерам? Что именно? Посольства наши обычно просят водку, хлеб... Соломенного коника можно захватить...



Михаил Мятликов: Нет. Лен. Нравится им наш лен. Именно те изделия, которые выпускает Оршанский льнокомбинат. Мы традиционно берем с собой в поездки в виде сувениров, он востребован, всем нравится — это хорошая продукция.



Ну что ж, спасибо, Михаил Михайлович. Будем надеяться, что при помощи Торгово-промышленной палаты Беларусь будет продавать и лен, и большой ассортимент белорусских продуктов на новых и новых рынках. И, в том числе, будет привлекать сюда инвестиции для создания высокотехнологичныхпродуктов, чтобы снова их продавать. Спасибо!



Михаил Мятликов: Спасибо!



На вопросы Юрия Козиятко, ведущего программы «Картина мира» на РТР-Беларусь, отвечал председатель Торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.