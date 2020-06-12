Роман Головченко рассказал о том, как решается вопрос о поддержке белорусских предприятий во время пандемии

Новости Беларуси. Оценить устойчивость и конкурентоспособность. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 12 июня посетил Минский автомобильный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый визит Романа Головченко в должности главы правительства. В ходе встречи он обратил внимание, что не случайно выбрал МАЗ для своего посещения, ведь продукция завода на протяжении долгих лет является брендом нашей страны. Во время совещания с руководством предприятия премьер-министр заметил, что сейчас достаточно сложное время для всех автопроизводителей, но вопросы, с которыми сталкивается Минский автомобильный завод, лежат не только в плоскости последствий, которые вызвал коронавирус. Из-за пандемии поставки техники в другие страны были заморожены. Глава правительства отметил, что для предприятий нашей страны со стороны государства было сделано уже немало, в том числе оказана и необходимая финансовая поддержка.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы ежедневно фактически в правительстве смотрим все предприятия: что можно сейчас сделать для того, чтобы минимизировать негативный эффект, который мы видим по итогам 4-5 месяцев. Поэтому, конечно, решения будут приняты в том числе и по МАЗу. Естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению всех показателей, которые они сами на себя взяли, или своих бизнес-планов. В каждом конкретном случае смотрится, что будет задействоваться: бюджет напрямую для решения каких-то вопросов, долговые, заемные, банковские инструменты – в зависимости от кредитного портфеля предприятия. Соответствующие специалисты есть, считают эти варианты, и потом будет приниматься решение. Но это будет не огульное решение, а будут точечные меры поддержки.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Мы сегодня в ходе диалога с премьер-министром доложили о состоянии дел на предприятии, о перспективах социально-экономического развития, программу модернизации до 2030 года и обговорили те меры возможной поддержки, которые предприятие может получить для того, чтобы все эти поставленные перед нами задачи выполнить и все необходимые параметры бизнес-плана достичь.