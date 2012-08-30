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В этом году белорусский сахар отправят на экспорт, возможно, скооперировавшись с россиянами

30 августа 2012 06:02
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 29 августа посетил сахарорафинадный комбинат в Слуцке -  один из крупнейших в Беларуси. В нынешнем году свекловоды могут похвастаться неплохими успехами. Планы грандиозные: собрать 4, 5 миллионов тонн корнеплода. Этого количества хватит, чтобы обеспечить сахаром всех белорусов, а излишки отправить на экспорт. Основными рынками сбыта станут Казахстан, страны Средней Азии и частично Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Данченко, председатель концерна «Беллегпищепром»:
В этой ситуации россияне предлагают совместно продавать сахар на рынки третьих стран. Этим самым можно заключить более выгодные контракты как по объема продаж, так и по цене. 

На Слуцком сахарорафинадном комбинате в этом году установили  новое теплотехническое оборудование и  добавили  центрифугу   для фуговки сахара.  Новшества сказались на эффективности. По расчетам, в этом сезоне предприятие  переработает на 80 тысяч тонн свеклы больше. 

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:
Все балансы увязаны. Сейчас нужно отшлифовать вопросы, связанные с экономикой и деньгами, чтобы обеспечить рентабельное производство свеклы и, непосредственно, всех стадий производства -  начиная от свеклосеющих, заканчивая продажами.

Мощности конвейера увеличатся. Привлечь инвестора для строительства нового сахарного завода планируется в самое ближайшее время. Официально сбор сахарной свёклы начнется на полях 1 сентября.

К слову,  в среднем белорус съедает 35 килограммов сахара  в год. А вот китайцы - только 10. Так что белорусов можно смело отнести к сладкоежкам. 

 

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Михаил Мясникович # Иван Данченко

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