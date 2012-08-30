В этом году белорусский сахар отправят на экспорт, возможно, скооперировавшись с россиянами

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 29 августа посетил сахарорафинадный комбинат в Слуцке - один из крупнейших в Беларуси. В нынешнем году свекловоды могут похвастаться неплохими успехами. Планы грандиозные: собрать 4, 5 миллионов тонн корнеплода. Этого количества хватит, чтобы обеспечить сахаром всех белорусов, а излишки отправить на экспорт. Основными рынками сбыта станут Казахстан, страны Средней Азии и частично Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Данченко, председатель концерна «Беллегпищепром»:

В этой ситуации россияне предлагают совместно продавать сахар на рынки третьих стран. Этим самым можно заключить более выгодные контракты как по объема продаж, так и по цене.

На Слуцком сахарорафинадном комбинате в этом году установили новое теплотехническое оборудование и добавили центрифугу для фуговки сахара. Новшества сказались на эффективности. По расчетам, в этом сезоне предприятие переработает на 80 тысяч тонн свеклы больше.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Все балансы увязаны. Сейчас нужно отшлифовать вопросы, связанные с экономикой и деньгами, чтобы обеспечить рентабельное производство свеклы и, непосредственно, всех стадий производства - начиная от свеклосеющих, заканчивая продажами.

Мощности конвейера увеличатся. Привлечь инвестора для строительства нового сахарного завода планируется в самое ближайшее время. Официально сбор сахарной свёклы начнется на полях 1 сентября.

К слову, в среднем белорус съедает 35 килограммов сахара в год. А вот китайцы - только 10. Так что белорусов можно смело отнести к сладкоежкам.