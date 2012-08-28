Многокоровным семьям в Витебской области дарят доильный аппарат

Новости Беларуси. Лучших молокосдатчиков решили поощрить в Глубокском районе. Каждому подворью, которое содержит минимум 5 коров, дарят доильный аппарат. Такой подарок получили уже 2 хозяйки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частники поставляют почти четверть всей заготавливаемой молочной продукции. В прошлом году у населения закупили почти 8 тысяч тонн, в этом показатель уже на 250 килограммов больше. Качество молока тщательно отслеживают. Вопреки стереотипам, на частных подворьях оно не хуже.

Владимир Хмелевский, главный государственный инспектор по закупкам и качеству сельхозпродукции управления сельского хозяйства и продовольствия Глубокского райисполкома:

Мы закупаем сегодня 35-40 тысяч тонн от хозяйств. У населения 7 тысяч тонн. Это примерно 25%. При том надо учитывать, что это молоко для государства не затратное. У нас работает 21 предприниматель, охвачен весь район. И качество неплохое. Бытовало мнение, что молоко, которое сдаёт население, плохое. Сейчас внимание уделяется и соматическим клеткам, и кислотности, и плотности. У населения коровы здоровые, сдают хорошее молоко.