Страны ЕАЭС планируют устранить 14 препятствий на внутреннем рынке к 2022 году

До конца 2022 страны ЕАЭС намерены устранить 14 препятствий на внутреннем рынке. 20 августа главы правительств обозначили наиболее чувствительные моменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 1 октября ЕЭК совместно с правительствами государств Союза подготовит дорожную карту – это план по устранению препятствий.