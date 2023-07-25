В ЕАЭС вступили в силу новые технические регламенты и стандарты в пищевой отрасли
Новости Беларуси. Новый уровень качества и безопасности. Новации в техническом регулировании и стандартизации пищевой отрасли вступают в силу сегодня, 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения для пространства ЕАЭС инициированы и разработаны Беларусью, чтобы обеспечить потребителей достоверной информацией, содействовать добросовестной конкуренции, повысить качество продукции. Речь идет о пищевой отрасли и в частности о продуктах из шоколада.
Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Главная цель изначально, во-первых, не вводить потребителя в заблуждение. Все технические регламенты Евразийского экономического союза несут две основные цели – это обеспечение безопасности продукции на рынках всех пяти стран безбарьерно. И, соответственно, не введение в заблуждение потребителей. Если потребитель покупает продукцию и читает на маркировке, что это непосредственно темный или горький шоколад, то, соответственно, он для себя четко должен понимать, что покупает горький шоколад с определенным содержанием какао-продуктов, какао-масла.
Таким образом, единые требования к шоколаду теперь распространяются на всю территорию ЕАЭС. Технические регламенты – живые документы, они постоянно обновляются и обеспечивают безопасность пищевой продукции, присутствующей на рынках, подтверждают ее высокую экономическую и социальную значимость, а еще повышают статус Беларуси как важнейшего объекта технического регулирования в аграрной сфере.