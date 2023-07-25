В ЕАЭС вступили в силу новые технические регламенты и стандарты в пищевой отрасли

Новости Беларуси. Новый уровень качества и безопасности. Новации в техническом регулировании и стандартизации пищевой отрасли вступают в силу сегодня, 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения для пространства ЕАЭС инициированы и разработаны Беларусью, чтобы обеспечить потребителей достоверной информацией, содействовать добросовестной конкуренции, повысить качество продукции. Речь идет о пищевой отрасли и в частности о продуктах из шоколада.