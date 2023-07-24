США всё больше берут в долг – Америка беднеет?

США и страны Запада не выдерживают соперничества с новыми экономиками. Таким мнением делятся эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сохранить свое влияние в мире и уровень жизни, США все больше берут в долг. Это проще, чем создавать и развивать свою промышленность. В то же время Вашингтон целенаправленно продолжает изматывать экономики других стран.
Речь о навязывании своих товаров, требований расчетов в долларах, контроле нефтяных и сырьевых рынков. Такая внешняя политика подрывает финансовое положение развивающихся стран, учитывая введение тарифов, квот и субсидирование своих корпоративных отраслей. Но даже такого рода грабительская политика не спасла США от роста государственного долга. За 30 лет он вырос в 10 раз, преодолев отметку в 30 триллионов долларов.
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