США всё больше берут в долг – Америка беднеет?

США и страны Запада не выдерживают соперничества с новыми экономиками. Таким мнением делятся эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сохранить свое влияние в мире и уровень жизни, США все больше берут в долг. Это проще, чем создавать и развивать свою промышленность. В то же время Вашингтон целенаправленно продолжает изматывать экономики других стран.