Прямой эфир

США всё больше берут в долг – Америка беднеет?

24 июля 2023 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США и страны Запада не выдерживают соперничества с новыми экономиками. Таким мнением делятся эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сохранить свое влияние в мире и уровень жизни, США все больше берут в долг. Это проще, чем создавать и развивать свою промышленность. В то же время Вашингтон целенаправленно продолжает изматывать экономики других стран.

США всё больше берут в долг – Америка беднеет?-1

Речь о навязывании своих товаров, требований расчетов в долларах, контроле нефтяных и сырьевых рынков. Такая внешняя политика подрывает финансовое положение развивающихся стран, учитывая введение тарифов, квот и субсидирование своих корпоративных отраслей. Но даже такого рода грабительская политика не спасла США от роста государственного долга. За 30 лет он вырос в 10 раз, преодолев отметку в 30 триллионов долларов.

Больше новостей экономики за 24 июля читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 24.07.2023
24 июля 2023 16:48

Новости экономики за 24.07.2023

Алексей Малафей: в Катаре очень заинтересованы в белорусских продуктах питания
24 июля 2023 11:54

Алексей Малафей: в Катаре очень заинтересованы в белорусских продуктах питания

Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси
24 июля 2023 11:52

Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси