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Россия продаёт нефть выше потолка цен и лидирует на мировом рынке

24 июля 2023 16:48
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Россия лидирует в борьбе за влияние на мировом нефтяном рынке, продавая нефть выше потолка цен, установленного Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По задумке, ограничения должны были сократить поступления в российский бюджет.

Россия продаёт нефть выше потолка цен и лидирует на мировом рынке-1

Однако России удалось приспособиться к санкциям и превышение уровня потолка цен означает победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. Свою роль сыграли и принятые меры по созданию альтернативного флота танкеров, на которые не распространяются санкции. Поднять цены на нефть в России выше предельных также помогло сокращение добычи ОПЕК+.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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