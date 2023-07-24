Россия продаёт нефть выше потолка цен и лидирует на мировом рынке

Россия лидирует в борьбе за влияние на мировом нефтяном рынке, продавая нефть выше потолка цен, установленного Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По задумке, ограничения должны были сократить поступления в российский бюджет.

Однако России удалось приспособиться к санкциям и превышение уровня потолка цен означает победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. Свою роль сыграли и принятые меры по созданию альтернативного флота танкеров, на которые не распространяются санкции. Поднять цены на нефть в России выше предельных также помогло сокращение добычи ОПЕК+.