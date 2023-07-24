БУТБ планирует организовать поставки зерновых из Калининградской области

Белорусская универсальная товарная биржа планирует привлечь на биржевые торги зерном производителей из Калининградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую перспективу обсудили во время онлайн-конференции с участием представителей Калининградского зернового клуба, объединяющего ведущие отраслевые предприятия региона.

Зерно входит в число самых востребованных товарных позиций на внутреннем рынке Беларуси, и объемы его реализации через биржу постоянно растут. На импортное сырье приходится около четверти закупок зерна на биржевых торгах, причем основными поставщиками являются компании из России. В частности, почти 90 % пивоваренного ячменя, реализованного через биржу в первом полугодии, обеспечили предприятия из Брянской, Рязанской и Смоленской областей.