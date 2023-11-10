В Доме правительства обсудили возможность открытия на Кубе завода по сборке белорусских тракторов

Новости Беларуси. Беларусь будет наращивать экспортное кредитование поставок продукции на Кубу. Об этом рассказал Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали двустороннего сотрудничества 10 ноября обсудили в правительстве. Основной акцент – на вопросы развития торгово-экономических отношений. В ходе переговоров определены категории товаров, которые интересуют обе стороны для наращивания объемов компенсационной торговли. Страны также намерены развивать сотрудничество в пищевой промышленности и фармакологии.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы идентифицировали конкретные проекты, которые представляют интерес для реализации. Но чтобы принять окончательное решение об их начале, необходимо выйти на приемлемые параметры бизнес-планов. Это касается как участия наших организаций в создании и модернизации пищевой промышленности Кубы, так и производства, например, в Республике Беларусь современных, высокотехнологичных лекарственных препаратов, разработанных кубинскими учеными.

Заинтересованы партнеры и в создании совместных производств. Обсуждали возможность открытия на Кубе заводов по сборке тракторов, выпуску сухого молока и лекарств. Сейчас прорабатывается бизнес-план проекта, чтобы он был окупаемым.