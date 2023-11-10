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В Доме правительства обсудили возможность открытия на Кубе завода по сборке белорусских тракторов

10 ноября 2023 14:18
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Новости Беларуси. Беларусь будет наращивать экспортное кредитование поставок продукции на Кубу. Об этом рассказал Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Доме правительства обсудили возможность открытия на Кубе завода по сборке белорусских тракторов-1

Детали двустороннего сотрудничества 10 ноября обсудили в правительстве. Основной акцент – на вопросы развития торгово-экономических отношений. В ходе переговоров определены категории товаров, которые интересуют обе стороны для наращивания объемов компенсационной торговли. Страны также намерены развивать сотрудничество в пищевой промышленности и фармакологии.

В Доме правительства обсудили возможность открытия на Кубе завода по сборке белорусских тракторов-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы идентифицировали конкретные проекты, которые представляют интерес для реализации. Но чтобы принять окончательное решение об их начале, необходимо выйти на приемлемые параметры бизнес-планов. Это касается как участия наших организаций в создании и модернизации пищевой промышленности Кубы, так и производства, например, в Республике Беларусь современных, высокотехнологичных лекарственных препаратов, разработанных кубинскими учеными.

Заинтересованы партнеры и в создании совместных производств. Обсуждали возможность открытия на Кубе заводов по сборке тракторов, выпуску сухого молока и лекарств. Сейчас прорабатывается бизнес-план проекта, чтобы он был окупаемым.

# Беларусь-Куба # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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