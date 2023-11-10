Роман Головченко встретился с премьер-министром Кубы

Новости Беларуси. Из Дворца Независимости кубинская делегация направилась в Дом правительства. В центре внимания – торговля. За девять месяцев 2023 года странам удалось переломить негативную тенденцию снижения товарооборота и обеспечить его рост к аналогичному периоду 2022-го в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.