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Роман Головченко встретился с премьер-министром Кубы

10 ноября 2023 11:01
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Новости Беларуси. Из Дворца Независимости кубинская делегация направилась в Дом правительства. В центре внимания – торговля. За девять месяцев 2023 года странам удалось переломить негативную тенденцию снижения товарооборота и обеспечить его рост к аналогичному периоду 2022-го в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко встретился с премьер-министром Кубы-1

Теперь стоит задача удержать набранный темп и обеспечить рост взаимной торговли. Этого можно достичь за счет увеличения поставок продукции белорусской промышленности. Наши производители сельскохозяйственной, грузовой и пассажирской техники готовы закрыть все потребности Кубы. Развивать сотрудничество стороны также намерены в совместном производстве продуктов питания и лекарств.

# Беларусь-Куба # Экономика # Роман Головченко # Мануэль Марреро Крус # Фотофакт

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