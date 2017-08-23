Новости экономики за 23.08.2017

Новости Беларуси. Многие цены на отечественные и импортные лекарства оказались даже ниже, чем в 2016 году. Таковы данные мониторинга фармацевтической отрасли – сообщает Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем представители Федерации профсоюзов продолжают анализ аптечного рынка и даже открыли горячую линию, позвонив на которую можно сообщить о фактах завышения.

Действительно, проблему нужно разделить на две части: с одной стороны, в наших лекарствах доля импортного сырья – от 40%.

Телефон горячей линии: 8-017-200-92-02.

А потому представители отрасли ведут переговоры с поставщиками не только за ингредиенты, но и за сами лекарства. Так, с крупнейшими концернами Венгрии, Словении и Великобритании удалось достичь лояльных цен. С другой стороны, сами аптеки порой завышают цены, даже если поставщик отпускает медикаменты дешевле. Как раз о таких фактах и нужно сообщать на горячую линию. Это и есть народный контроль в действии.

ЭКОНОМИКА

Актуальные вакансии

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Страховка на всякий случай

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Соль экспорта

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Курсы валют

Евро и российский рубль подешевели на торгах. За сотню российских рублей предлагают 3 рубля и 26 копеек, европейский номинал – 2 рубля и 27 копеек, американский оценили в 1 рубль и 93 копейки.