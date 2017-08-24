Беларусь примет участие в форуме «Евразийская неделя» в Астане: открытие 24 августа

Новости Беларуси. Единые рынки товаров и услуг на пространстве ЕАЭС, перспективные направления развития бизнеса и повышение конкурентоспособности. Эти и другие вопросы обсудят участники «Евразийской недели», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный форум стартует 24 августа в Астане, в нем примут участие представители 24 стран. Делегацию Беларуси возглавит вице-премьер Василий Матюшевсксий.