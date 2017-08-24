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Беларусь примет участие в форуме «Евразийская неделя» в Астане: открытие 24 августа

24 августа 2017 06:24
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Новости Беларуси. Единые рынки товаров и услуг на пространстве ЕАЭС, перспективные направления развития бизнеса и повышение конкурентоспособности. Эти и другие вопросы обсудят участники «Евразийской недели», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь примет участие в форуме «Евразийская неделя» в Астане: открытие 24 августа-1

Крупный форум стартует 24 августа в Астане, в нем примут участие представители 24 стран. Делегацию Беларуси возглавит вице-премьер Василий Матюшевсксий.

Программа «Евразийской недели» включает 30 дискуссионных мероприятий по 13 отраслям экономики. Ожидается, что ежегодное деловое мероприятие станет эффективной площадкой для налаживания контактов, а также совместной работы над стратегией экономического развития союза.

# Экономика # Беларусь-Казахстан # Фотофакт

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