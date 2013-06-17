Новости Беларуси. В Брестской области 17 июня обсудили проблему затоваренности складов на ряде крупных предприятий региона. Под особый контроль попали мебельные производства: там запас составляет 3-месячную выработку. Есть вопросы к Брестскому чулочному комбинату, а также к предприятию «Ковры Бреста».

К слову, последнему государство выделило дополнительные ресурсы. На прошлой неделе на проблему затоваренности складов обратил внимание Президент.

Проверку складов 17 июня провели и на крупнейшем предприятии «Гефест-техника». Как отметил председатель Комитета государственного контроля Александр Якобсон, на этом предприятии ситуация со складскими запасами не критична, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля:

Когда пощупаешь все своими руками, тогда выводы можно делать. Предприятие, вроде, тоже затоварено и запасы выше нормативных. Но, во-первых, есть уверенность в руководителе и план действий. Предприятие работает в 2 смены, да, пока на склад. Но, тем не менее, есть договоренности по сбыту этой продукции в ближайшей перспективе.

Алла Шелюто, заместитель генерального директора СП ОАО «Брестгазоаппарат» по маркетингу:

Наша продукция имеет сезонный характер. И лето как раз, с марта по август, - снижение, сезонный спад. Ежегодно последние 5 лет — это минимум, примерно 25% падение объемов. В это время мы накапливаем продукцию и продаем ее в свой сезон.