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МТЗ в 2013 году увеличил поставки тракторов на европейский рынок почти на 10%

14 июня 2013 05:53
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Новости Беларуси. МТЗ в 2013 году увеличил поставки тракторов на европейский рынок почти на 10%. Так, в полтора раза возрос экспорт в Венгрию, Литву и Латвию. Активно идут продажи также в Германию и Румынию.

Для дальнейшего продвижения продукции на рынок Евросоюза в 2013 году с конвейера сойдут девять новых моделей тракторов. Совершенствуется и работа товаропроводящей сети, создаются новые сборочные предприятия МТЗ в странах СНГ и дальнего зарубежья.

География широка и насчитывает десятки государств. Маркетологи изучают и новые рынки сбыта. А это Канада, Бангладеш, Сальвадор и другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

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