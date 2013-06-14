Новости Беларуси. МТЗ в 2013 году увеличил поставки тракторов на европейский рынок почти на 10%. Так, в полтора раза возрос экспорт в Венгрию, Литву и Латвию. Активно идут продажи также в Германию и Румынию.

Для дальнейшего продвижения продукции на рынок Евросоюза в 2013 году с конвейера сойдут девять новых моделей тракторов. Совершенствуется и работа товаропроводящей сети, создаются новые сборочные предприятия МТЗ в странах СНГ и дальнего зарубежья.

География широка и насчитывает десятки государств. Маркетологи изучают и новые рынки сбыта. А это Канада, Бангладеш, Сальвадор и другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.