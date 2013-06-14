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Михаил Мясникович: Спрос за реализацию графиков разгрузки складов будет самым жестким

14 июня 2013 10:07
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Новости Беларуси. Спрос за реализацию графиков разгрузки складов будет самым жестким. Об этом заявил 14 июня премьер-министр Михаил Мясникович на заседании Совмина, где подвели итоги социально-экономического развития страны с начала года.

На недавнем совещании президент потребовал устранить причины, которые сдерживают экономический рост промышленности. В частности разгрузить склады предприятий, где сегодня скопились внушительные запасы товаров. Причина тому не только замедление роста мировой экономики, но и, как считают в Правительстве, нерасторопность самих производителей. Новые рынки сбыта осваиваются неохотно. Самые большие запасы – у машиностроителей. Непростая ситуация в легкой и пищевой промышленностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Выполняя требования главы государства, Правительство сегодняшним решением утвердит помесячный график разгрузки складов до нормативных уровней. Спрос за его реализацию будет самым жестким, с рассмотрением в Правительстве и ответственностью кадров. Я очень прошу и рассчитываю на поддержку Комитета государственного контроля, Комитета государственной безопасности, чтобы взяли этот график на особый контроль. При этом обращаю внимание руководителей всех уровней: разгружая склады, не допустить ухудшения экономики предприятий, вся валютная выручка должна поступать в страну своевременно.

# Экономика # Государственная политика в сфере промышленности # Государственная политика # Михаил Мясникович

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