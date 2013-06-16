Украинский политик и экс-министр экономики рассказал о месте Украины в Евразийском экономическом союзе и в «старушке» Европе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Виктор Янукович обсудили, как обстоят дела в белорусско-украинских отношениях. Правда, пока по телефону, но разговор этот состоялся в преддверии визита Президента Беларуси в Украину. Планируется, что главы государств проведут переговоры в Киеве уже на предстоящей неделе.

А вот многие украинские политики всё чаще смотрят на Восток, нежели на Запад, как это было модно всего пару лет назад. Последнее подтверждение - статус наблюдателя, который получил официальный Киев в Евразийской экономической комиссии. Оказывается, все дело в разумном расчете и невероятно интересной теории цикличности, согласно которой государства и целые союзы можно сравнить с возрастом человека.

Об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказал известный украинский политик и экс-министр экономики Валерий Мунтиян. Сейчас доктор экономических наук в Правительстве отвечает за интеграцию. Он то и поведал, почему на самом деле Европу называют старушкой.

Валерий Иванович, я был удивлен итогами «Евровидения». К сожалению, мы не заняли высокое место, а ваша девушка практически в числе лидеров. Вы были единственной страной, которая поставила нам, белорусам, 12 баллов. И мы тоже вам 12 баллов поставили. Это по справедливости или по тому пресловутому принципу добрососедского голосования?

Валерий Мунтиян, уполномоченный Правительства Украины по вопросам сотрудничества с СНГ и ЕврАзЭС, доктор экономических наук:

Думаю, по справедливости - это раз, а во-вторых, я хочу сказать от себя лично и как специально уполномоченный кабинета министров, что украинский народ любит белорусов.

И поэтому 12 баллов поставил?

Валерий Мунтиян:

И за первое, и за второе. За профессионализм и за любовь украинского народа к белорусскому.

Как раз таки в этом смысле более славянский, более близкий нам конкурс «Славянский базар». Согласитесь, в понятии обывателя слово «славянский» ассоциируется с тремя народами - белорусский, российский, украинский. Беларусь и Россия после распада Советского союза как-то остались вместе, построили и Союзное государство, и Таможенный союз. Украина избрала несколько другой путь.

Валерий Мунтиян:

Славянских народов действительно не три, а четырнадцать в мире. То, что мы представляем славянство, это правда. И у нас общая тысячелетняя история. Я хочу сказать, что даже ваш князь белорусский был князем Киевской Руси, когда Киевская Русь была империей. Это было где-то 900 лет назад. Основная религия в Украине - православие. В Беларуси, я по памяти скажу, где-то 83,4% тоже православных. Поэтому, как можно от этого отказаться? А все вместе это говорит о том, что у нас сохранился духовный капитал. А если мы возьмем европейский выбор, о котором вы говорите, правильно мы сделали или не правильно, я считаю, что там риски и угрозы значительно превышают те приобретения, те выгоды, те эффекты, которые мы можем получить. Во-первых, европейская цивилизация уходит уже с орбиты. Есть точка рождения, есть точка смерти. Если мы возьмем цивилизационный век за век человека, так вот нашей цивилизации - России, Украине, Беларуси - где-то 40-45 лет. А если мы возьмем Европу - ей 80 лет. Поэтому Европу старушкой называют. Ей 80 лет, она угасает, умирает. Должны же знать, как бабушки берут - дети, внуки, потом опять пошел цикл. Мы должны взять эту эстафету, а не туда входить, когда… кто хочет, я не знаю, может извращенцы, извините.

Я глубоко убежден, что если по территории Украины просто опросить людей (в Чернигове, в Харькове, в Одессе), все бесспорно скажут, что мы ближе к Беларуси, а ваши чиновники высокого ранга многие скажут, наверное, нет, мы ближе к Евросоюзу.

Валерий Мунтиян:

Я хочу сказать, что Европейский союз с 2006 года в экономической рецессии и не вышел из кризиса 2008. Республика Беларусь первая страна, которая вышла из кризиса 1990 года в 2004 году, Российская Федерация, кстати, в 2007, Украине даже на сегодняшний период еще 30% не хватает, чтобы выйти из того кризиса. Республика Беларусь вышла и из кризиса 2009 года первой, это надо отметить. А Европейский союз с 2006 года не преодолел кризис и сегодня опять вошел в новую рецессию. Теперь, что касается нашей элиты. Наша элита - это еще не весь народ. Во-первых, идет большая, глобальная информационная война за Украину, потому что мы представляем большую ценность геополитическую, геоэкономическую. Нам навязываются стандарты - раз, потому что идет борьба, то есть говорят, в Германии лучше жить. Ну и что? А я вам скажу, у вас есть Мерседес последней марки условно? А у соседа есть! Почему он на нем не катается? Это не значит, что если мы вступим в Европу, значит стандарты резко станут. Во-вторых, Европа сегодня не может себе помочь, а она советует нам, как и что.

Поэтому вы сейчас все больше стали смотреть на Восток? Буквально на прошлой неделе Украина и Кыргызстан приобрели статус наблюдателей в Евразийском Экономическом союзе.

Валерий Мунтиян:

Мы смотрим результаты Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстана. То есть когда в мире за 2012 год среднемировые темпы роста ВВП 2,2% , у вас 3,5%. Есть рост, несмотря на давление внешних сил. С другой стороны, Украины в этой обойме не хватает. Я считаю, что это как машина без одного колеса. Три колеса есть - не хватает Украины. Когда будет Украина, мы получим общий эффект, значит мы больше и лучше. И Украина выиграет, и все страны Таможенного союза.

Согласитесь, ваш знаменитый кусок вкусного ароматного украинского сала мы с удовольствием съедим, если вы угостите, россияне съедят. А вы попробуйте вашим украинским салом накормить француза или жителя Ирландии, Британии. Вряд ли…

Валерий Мунтиян:

Давайте перейдем на стандарты ЕС, стран Запада и все остальное. Я хочу маленький пример привести. В погоне технологической они более развиты, но это еще не основной критерий. Эти стандарты, например, воды, сала - это стандарт, который им соответствует, а нам надо всю промышленность переделывать. У нас сейчас стандарты на порядок выше. У нас в Украине даже в кабинете министров есть магазин, где продается высококачественная продукция Республики Беларусь. Я задаю себе вопрос, с американцами дискутирую и говорю: ребята, если у вас такие хорошие стандарты, а у нас все так плохо, скажите, пожалуйста, почему у вас в Америке расходы на борьбу с ожирением превышают расходы на здравоохранение, почему у вас онкология выросла в 2,2 раза, если у вас все хорошо и стандарты отличные? Очень просто, потому что генно имунно модифицированная продукция у них составляет больше 92%. А мы пока держим барьеры, эту гадость не пускаем. А вы говорите, Госстандарты. Видите ли нас толкают и толкают! Так мы ж должны верить реальным вещам, как украинцы, которые все пробуют на зуб.

Евразийский союз – уже не что-то абстрактное, как об этом говорили всего лишь год или два назад, а уже что-то реальное. Уже названа дата, когда начнёт работу этот союз – 2015 год, 1 января. Дата названа на встрече президентов недавно в Астане. Ваша страна, учитывая ваш статус наблюдателя, как вы считаете, она станет полноправным членом или вы по-прежнему будете присматриваться поначалу?

Валерий Мунтиян:

Я хочу сказать, что в принципе, статус наблюдателя, откровенно точно с экономической точки зрения, нам не даёт ни тех эффектов, на которые мы рассчитываем, ни тех гарантий, ни той перспективы. Почему? Потому что мы теряем. Мы используем свой экспортный потенциал с Российской Федерацией только на 27%. А если мы завтра ещё будем наблюдать, мы просто его потеряем.



То есть вам надо входить в союз?

Валерий Мунтиян:

Все расчёты показывают, что надо входить. Мы даже уже на два года опаздываем. Кроме того, вы уже к 1 января 2014 года приблизитесь к созданию Евразийского экономического союза. Это четвёртых уровень экономической интеграции. Мы находимся на первом, в зоне свободной интеграции. Тот же самый Европейский союз, с которым мы конкурируем, он имеет пять степеней интеграции.



Коль вы заговорили о Евразийском экономическом союзе. Вот это образование, как вы считаете, когда оно полноценно заработает, это будет прямой конкурент Евросоюзу или не так всё задумывалось?

Валерий Мунтиян:

Работает эта система очень просто: центр и периферия. Если Брюссель является центром, Вашингтон является центром, а мы являемся периферией, значит, мы работаем над этим центром, мы проигрываем. Поэтому нам самим надо становиться центром, и у нас для этого есть всё. И надо сделать всё возможное для того, чтобы этот Евразийский экономический союз стал полноценным, тогда он будет конкурентом.