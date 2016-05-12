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В Белорусско-Индийском бизнес-форуме примут участие белорусские компании

12 мая 2016 06:31
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Новости Беларуси. Взаимный – на этот раз белорусско-индийский – интерес обсуждают в эти дни в Дели. Там с визитом находится наша парламентская делегация.

Планируется, что 12 мая ее представители примут участие в Белорусско-Индийском бизнес-форуме, который собрал около 20 отечественных компаний. В Индию приехали руководители крупных госпредприятий и представители частного бизнеса. В церемонии открытия форума примет участие и спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович.

Напомню, накануне состоялись встречи Михаила Мясниковича с президентом Индии и председателем верхней палаты индийского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Михаил Мясникович # Беларусь-Индия

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