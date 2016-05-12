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Беларусь и Румыния намерены укрепить сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма

12 мая 2016 06:31
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Новости Беларуси. Беларусь и Румыния намерены укрепить сотрудничество в торгово-экономической сфере. Представители двух стран подписали протокол межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Основные позиции — промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм.

К слову, товарооборот между странами за прошлый год составил более 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
В ближайшее время нам предстоит подписание межправительственного документа о сотрудничестве в сфере туризма, и мы договорились о том, что в рамках межправкомиссии создадим рабочую группу по сотрудничеству в области туризма.

Влад Василиу, государственный секретарь Министерства экономики, торговли и предпринимательства Румынии:
Первое – это продолжение взаимодействия по основным направлениям деятельности, и второе – наша сегодняшняя встреча открывает новые горизонты, новые двери для того, чтобы расширять сотрудничество между нашими странами.

# Экономика # Елена Купчина # Беларусь-Румыния # Влад Василиу

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