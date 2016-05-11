Платные услуги ЖЭУ: стоимость в разные месяцы будет отличаться

Новости Беларуси. ЖЭУ сами расценят платные услуги. Речь идет о дополнительных сервисах, не входящих в жировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее тарифы для населения устанавливались однократно и на целый год, что в итоге приводило к нерентабельной работе либо низкому спросу. Теперь каждое управление может регулировать прайс в зависимости от потребностей.

Таким образом, разница в стоимости за одну и ту же услугу может достигать 10%. Однако специалисты ЖКХ обещают, что рентабельность не превысит 5%.