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Платные услуги ЖЭУ: стоимость в разные месяцы будет отличаться

11 мая 2016 14:00
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Новости Беларуси. ЖЭУ сами расценят платные услуги. Речь идет о дополнительных сервисах, не входящих в жировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее тарифы для населения устанавливались однократно и на целый год, что в итоге приводило к нерентабельной работе либо низкому спросу. Теперь каждое управление может регулировать прайс в зависимости от потребностей.

Таким образом, разница в стоимости за одну и ту же услугу может достигать 10%. Однако специалисты ЖКХ обещают, что рентабельность не превысит 5%.

# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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