Новости экономики за 11.05.2016

Новости Беларуси. Сколько сегодня стоит узаконить социальный статус семейного человека, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

РАЗВОД ДОРОЖЕ ЖЕНИТЬБЫ

Развод дороже регистрации. Официально стать холостяком сегодня стоит 2 базовых величины или 420 тысяч рублей. Если вы планируете расторгнуть второй брак, то заплатить придется 5 базовых. И это в том случае, если у вас нет несовершеннолетних детей. Если дети есть, то придётся заплатить 4,8 базовых соответственно. А вот регистрация отношений обойдется дешевле – 210 тысяч за стандартную процедуру в ЗАГСе, и дополнительно 850, если захотите выездную церемонию.

РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД

ЖЭУ сами расценят платные услуги. Речь идет о дополнительных сервисах, не входящих в жировки. Ранее тарифы для населения устанавливались однократно и на целый год, что в итоге приводило к нерентабельной работе или низкому спросу. Теперь каждое управление может регулировать прайс в зависимости от потребностей. Таким образом, разница в стоимости за одну и ту же услугу может достигать 10%. Однако специалисты ЖКХ обещают, что рентабельность не превысит 5%.

КОРОТКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Минфин начал продажу краткосрочных облигаций. В ближайшие два дня юридические и физические лица могут приобрести ценные бумаги на валютно-фондовой бирже. Стоимость одной облигации – 1 млн. рублей, ставка 17,9% годовых. Срок обращения 9 дней, то есть, вложив деньги сегодня, получить доход можно 20 мая. С одного миллиона заработать за этот период получится чуть менее 4,5 тыс., прибыль налогом не облагается.

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ РОСТ

Цены на нефть разошлись с прогнозами. Стоимость сырья марки Brent превысила 45 долларов за баррель. Причиной стало сокращение добычи в Канаде. Пожары в зоне залегания нефтяных песков остановили нефтескважины. Одновременно в Нигерии прекратили работу несколько предприятий из-за криминогенной обстановки, добыча упала до 22-летнего минимума.

Торги на валютно-фондовой бирже 11 мая завершились минимальным на 0,01% процента ослаблением белорусского рубля к корзине валют. Доллар подорожал на 27 рублей. Американская валюта по Нацбанку завтра 19 461. Евро после праздников подешевел, минус 15 пунктов, курс 22 165 рубля. Российский рубль потерял незначительно, на четверг менее 294 белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.