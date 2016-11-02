В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов

Новости Беларуси. Правительство защищает интересы белорусских предприятий деревообрабатывающей отрасли. В силу вступило постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов.

Торговля без спецразрешений приводила к тому, что отечественные производители сталкивались с дефицитом сырья и были вынуждены импортировать твердые породы. В то же время за рубеж отправлялась древесина с первичной переработкой, то есть низкой добавленной стоимостью и по цене ниже среднерыночной. Упущенная выгода, таким образом, составляла 500%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.