Прямой эфир

В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов

02 ноября 2016 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство защищает интересы белорусских предприятий деревообрабатывающей отрасли. В силу вступило постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов.

Торговля без спецразрешений приводила к тому, что отечественные производители сталкивались с дефицитом сырья и были вынуждены импортировать твердые породы. В то же время за рубеж отправлялась древесина с первичной переработкой, то есть низкой добавленной стоимостью и по цене ниже среднерыночной. Упущенная выгода, таким образом, составляла 500%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь-Вьетнам: документы о совместном производстве техники МАЗ подписаны в Ханоэ
02 ноября 2016 06:17

Беларусь-Вьетнам: документы о совместном производстве техники МАЗ подписаны в Ханоэ

Новости экономики за 01.11.2016
01 ноября 2016 17:11

Новости экономики за 01.11.2016

Минский завод колесных тягачей поставит в ОАЭ высокопроходимые самосвалы
01 ноября 2016 06:00

Минский завод колесных тягачей поставит в ОАЭ высокопроходимые самосвалы