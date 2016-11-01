Минский завод колесных тягачей поставит в ОАЭ высокопроходимые самосвалы

Новости Беларуси. Совместные белорусско-арабские проекты на миллионы долларов обсуждают в эти дни в ОАЭ. Там с рабочим визитом находится Александр Лукашенко. Планируется, что 1 ноября глава государства встретится с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

А накануне Президент провел переговоры с Наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами страны шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. В ходе встречи обсуждались перспективные проекты на десятки миллионов долларов.

Уже в следующем году Минский завод колесных тягачей поставит в ОАЭ партию высокопроходимых самосвалов. Также Беларусь заинтересована нарастить экспорт продуктов питания и деревообработки. Серьезные проекты ожидают страны в сферах высоких технологий и военно-технического сотрудничества,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Беларусь привлекает Эмираты своим потенциалом как транспортного и логистического хаба. Особенно учитывая тот потенциал, который есть у Эмиратов. Поэтому, естественно, они смотрят на возможности Беларуси, на географическое положение. В принципе одного взгляда на карту для них достаточно для того, чтобы представить, какой эффект может принести создание крупномасштабных современных логистических мощностей в Беларуси при перевалке торговых потоков между Европой и Азией, в том числе и в контексте нового Шелкового пути.