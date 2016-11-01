Новости экономики за 01.11.2016

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси изменил структуру корзины валют. До сих пор при определении курса белорусского рубля учитывалось соотношение объема торгов доллара, евро и российского рубля. Какой формулой будут руководствоваться с 1 ноября сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗАГЛЯНЕМ В КОРЗИНУ

Нацбанк принял решение увеличить долю российского рубля до 50% с нынешних 40%.

Доллар сохранит треть в корзине, евро сократит влияние на итоговый курс до 20%. Подобное решение принято с целью постепенно сблизить удельный вес российского рубля в корзине иностранных валют и долю России во внешнеторговом обороте нашей страны.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

То, что немного поменялась формула расчета валютной корзины, на курсы отдельных валют не повлияет никак. Просто валютная корзина стала больше соответствовать своему назначению. Общемировая практика: в валютной корзине доля каждой отдельной валюты зависит от товарооборота с той или иной страной.

НОВЫЙ БЮДЖЕТ

Новый размер бюджета прожиточного минимума установлен 1 ноября в Беларуси.

174,5 рубля – такова средняя сумма на душу населения.

В зависимости от социальной принадлежности, например, для трудоспособного населения он незначительно превысит 193 рубля, для пенсионеров составит 134,5 рубля, для студентов – без малого 170. Напоминаем, что данный показатель применяется при расчете трудовых пенсий и социальных выплат.

ДЕКРЕТНЫЕ ВЫРАСТУТ

1 ноября также выросло пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Изменение связано с увеличением размера среднемесячной зарплаты за 3 квартал. Она составила без малого 744 рубля.

Таким образом, на первого ребенка матери получат 35% от средней зарплаты или 260 рублей.

На второго и последующих – 40% или 297 рублей. Пособие на детей-инвалидов до 3 лет составит 335 рублей. Напомню, это 6 по счету увеличение пособия в 2016 году.

ПЛАТА ЗА КОМФОРТ

С начала месяца выросла стоимость парковки в центре столицы. Регулировать переизбыток машин на самых востребованных стоянках будут с помощью цены. Так,

припарковать авто на улицах Интернациональной, Революционной, Комсомольской можно будет за 2 рубля в час

(было – в два раза дешевле). Дороже будет припарковаться и

в Верхнем городе – 5 рублей вместо 2.

ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ

Снижены цены на скупку драгметаллов у населения. Грамм золота потерял в цене 10%.

Стоимость платины 950 пробы в изделиях и ломе уменьшится почти на 20% до Br47,40. Серебро будут скупать дешевле на 17%.

По итогам первых торгов ноября на валютно-фондовой бирже резких изменений курсов валют не произошло. Подорожал только евро. Доллар и российский рубль незначительно подешевели.