Беларусь-Вьетнам: документы о совместном производстве техники МАЗ подписаны в Ханоэ

Новости Беларуси. Отечественный автопром покоряет новые рынки. Сегодня в Ханоэ официально закреплено рождение нового белорусско-вьетнамского производства пассажирской и грузовой техники МАЗ. Документы подписаны во время визита во Вьетнам вице-премьера Владимира Семашко и министра промышленности Виталия Вовка.

Конвейер на сборочном предприятии начнет работу уже в 2016 году. Сейчас стороны активно прорабатывают и вопрос по запуску совместного производства низкопольных автобусов. Кроме того, заключены контракты на поставку во Вьетнам наших карьерных самосвалов, автомобильной техники и белорусских тракторов в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.