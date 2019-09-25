В Беларуси установлены новые скупочные цены на драгметаллы: сколько будут платить за грамм

Новости Беларуси. В Беларуси установлены новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за 1 грамм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, 750-я проба в плюсе на 5,5 рублей: за грамм можно выручить 63,90 рубля. Выгоднее всего сдавать золото 958-й пробы: за 1 грамм заплатят 81,62 рубля. Таким образом, скупочные цены на золото выросли от 2 до почти 7 рублей в зависимости от пробы.

Серебро в плюсе в среднем на 12 копеек. За грамм платины 950-й пробы заплатят почти 51 рубль.