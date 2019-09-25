Прямой эфир

В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергии

25 сентября 2019 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси юрлицам и предпринимателям разрешат передавать электроэнергию, полученную от возобновляемых источников – то есть за счёт силы ветра или солнечных лучей – по сетям государственных энергоснабжающих организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергии-1

А для своих нужд им позволят создавать установки, получающие «зелёную энергию», без каких-либо квот. Но с условием – необходимо применять только новое оборудование. Такие меры содержатся в Указе Президента. Документ направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учётом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

# Энергосбережение в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины
24 сентября 2019 20:15

Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины

Новости экономики за 24.09.2019
24 сентября 2019 16:00

Новости экономики за 24.09.2019

Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане
24 сентября 2019 14:10

Сотрудничество в сфере экологии, экономики и торговли. Владимир Андрейченко провёл ряд деловых встреч в Нур-Султане