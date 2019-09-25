В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергии

Новости Беларуси. В Беларуси юрлицам и предпринимателям разрешат передавать электроэнергию, полученную от возобновляемых источников – то есть за счёт силы ветра или солнечных лучей – по сетям государственных энергоснабжающих организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

А для своих нужд им позволят создавать установки, получающие «зелёную энергию», без каких-либо квот. Но с условием – необходимо применять только новое оборудование. Такие меры содержатся в Указе Президента. Документ направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учётом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.