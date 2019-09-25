Новости экономики за 25.09.2019

Крупнейший форум на пространстве Евразийского экономического союза открылся в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там стартовала Евразийская неделя.

Новости Беларуси. Какую продукцию представили белорусские производители на Евразийской неделе в Бишкеке? Почему телефонные мошенники представляются сотрудниками банка? Как изменились цены на скупку золота и помогут ли виртуальные жировки сохранить экологию? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

2 тысячи участников встретились на одной площадке, чтобы обсудить вопросы экономической интеграции и бизнес-сотрудничества. 200 спикеров, 25 деловых и 5 специальных мероприятий. Подобные встречи – всегда новый импульс в развитии ЕАЭС – от вопросов интеграции Союза в глобальный рынок до совместных проектов агропромышленного комплекса.

Финалисты Международного конкурса инновационных проектов презентуют потенциальным инвесторам возможности малого и среднего бизнеса в сфере IT. Также состоится выставка, посвященная сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

25 ТЫСЯЧ МИНЧАН ПЕРЕШЛИ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ЖИРОВКИ

25 тысяч минчан получают извещения об оплате коммунальных услуг в электронном виде. Возможность отказаться от бумажных жировок появилась еще в июле. Оформить заявку можно на сайте Единого расчетно-справочного центра.

Электронные извещения – это не только удобно, но еще и экологично. Только в Минске на печать платежек каждый месяц уходит порядка 4,5 тонны бумаги.

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