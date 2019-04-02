В Беларуси с мая повысят тарифную ставку первого разряда

Новости Беларуси. С 1 мая у работников бюджетных организаций изменится размер заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тарифная ставка первого разряда вырастет до 36 рублей 40 копеек.

Это значит, что у бюджетников, а также работников других организаций, получающих субсидии и приравниваемых по оплате труда к бюджетным, повысятся итоговые оклады, а в месте с ними премии и прочие выплаты. Предыдущее повышение было первого октября минувшего года. Сейчас тарифная ставка первого разряда составляет 35 рублей 50 копеек.