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В Беларуси с мая повысят тарифную ставку первого разряда

02 апреля 2019 16:52
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Новости Беларуси. С 1 мая у работников бюджетных организаций изменится размер заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тарифная ставка первого разряда вырастет до 36 рублей 40 копеек.

В Беларуси с мая повысят тарифную ставку первого разряда-1

Это значит, что у бюджетников, а также работников других организаций, получающих субсидии и приравниваемых по оплате труда к бюджетным, повысятся итоговые оклады, а в месте с ними премии и прочие выплаты. Предыдущее повышение было первого октября минувшего года. Сейчас тарифная ставка первого разряда составляет 35 рублей 50 копеек.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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