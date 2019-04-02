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Биткойн резко вырос и преодолел отметку в 5000 долларов

02 апреля 2019 16:51
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Новости мира. Долгое время мирно дремавший криптовалютный рынок неожиданно оживился и устремился вверх,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биткойн буквально в течение часа взлетел на 23 % и впервые с ноября 2018 года превысил отметку в 5 тысяч долларов.

Биткойн резко вырос и преодолел отметку в 5000 долларов-1

За главной криптовалютой потянулись и другие, за короткое время достигнув многомесячных максимумов. Пока никто не может объяснить столь масштабного и стремительного роста. Последние месяцы биткойн и другие виртуальные монеты не пользовались особым вниманием инвесторов, напуганных резким обвалом цен на них в 2018 году.

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# Валюта # Экономика # Фотофакт

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