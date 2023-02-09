БелАЗ оснащает российские горнодобывающие компании самосвалами

БелАЗ продолжает оснащать российские горнодобывающие компании карьерными самосвалами. С начала года белорусские большегрузы поступили на предприятия Урала и Сибири, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БелАЗ продолжает оснащать российские горнодобывающие компании карьерными самосвалами. С начала года белорусские большегрузы поступили на предприятия Урала и Сибири, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша техника помогает российским компаниям повысить производительность труда, обеспечить комфортные и безопасные условия для работников. На Дальнем Востоке большое количество месторождений, и белорусская техника вполне может успешно осваивать эту нишу. Напомним, Министерство экономики формирует пул перспективных инвестпроектов для реализации в дальневосточных регионах России. Очевидно, что портфель заказов крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов пополнится новыми заявками.
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