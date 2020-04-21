Новости экономики за 21.04.2020
Новости Беларуси. В чем преимущество и своевременность установки «умных» касс на автозаправках? Будет ли реструктуризирован кредит на строительство Белорусской АЭС? Почему в стране вводят обязательную сертификацию стиральных порошков? И какие акции мировых техногигантов скупают белорусы?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
БЕЛОРУСЫ ИНВЕСТИРУЮТ В АКЦИИ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ЗА РУБЕЖОМ И ПОКУПАЮТ АКЦИИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
В стране наблюдается бум инвестирования через доверительное управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиент передает свои инвестиции профессиональному управляющему или компании. В управление можно передать деньги, ценные бумаги, активы.
Средний размер открываемого трастового счета на доверительном управлении по приказу, когда самостоятельно можно выбрать ценные бумаги для инвестиций, составляет $40 тысяч. Однако 80 % клиентов попадают в интервал до $10 тысяч.
В марте число клиентов выросло на треть. 70 % инвестируют на рынке США, 25% – на российском рынке. На длительный срок белорусы в основном приобретают акции биржевых фондов, а также бумаги крупных компаний с хорошими балансами, чаще всего связанные с технологиями: Apple, Microsoft, Google, Alibaba.
В Беларуси усилят контроль за качеством моющих средств для стирки. Какие штрафы грозят торговым объектам при нарушениях?
НА АВТОЗАПРАВКАХ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
На автозаправках продолжают внедрять системы самообслуживания. Это удобно, если нужно свести контакты к минимуму. Касса без кассира – вариант быстрой покупки: просто использовать, можно сохранять социальную дистанцию и экономить время.
Воспользоваться «умными» кассами могут и владельцы бесконтактных топливных карт нового образца. Для проведения операции достаточно приложить карту к банковскому терминалу, ввести пин-код, номер крана и нужное количество топлива.