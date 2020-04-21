Новости экономики за 21.04.2020

Новости Беларуси. В чем преимущество и своевременность установки «умных» касс на автозаправках? Будет ли реструктуризирован кредит на строительство Белорусской АЭС? Почему в стране вводят обязательную сертификацию стиральных порошков? И какие акции мировых техногигантов скупают белорусы?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЛОРУСЫ ИНВЕСТИРУЮТ В АКЦИИ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ЗА РУБЕЖОМ И ПОКУПАЮТ АКЦИИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

В стране наблюдается бум инвестирования через доверительное управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиент передает свои инвестиции профессиональному управляющему или компании. В управление можно передать деньги, ценные бумаги, активы.