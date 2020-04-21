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Новости экономики за 21.04.2020

21 апреля 2020 14:36
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Новости Беларуси. В чем преимущество и своевременность установки «умных» касс на автозаправках? Будет ли реструктуризирован кредит на строительство Белорусской АЭС? Почему в стране вводят обязательную сертификацию стиральных порошков? И какие акции мировых техногигантов скупают белорусы?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЛОРУСЫ ИНВЕСТИРУЮТ В АКЦИИ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ЗА РУБЕЖОМ И ПОКУПАЮТ АКЦИИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

В стране наблюдается бум инвестирования через доверительное управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клиент передает свои инвестиции профессиональному управляющему или компании. В управление можно передать деньги, ценные бумаги, активы.

Новости экономики за 21.04.2020-1

Средний размер открываемого трастового счета на доверительном управлении по приказу, когда самостоятельно можно выбрать ценные бумаги для инвестиций, составляет $40 тысяч. Однако 80 % клиентов попадают в интервал до $10 тысяч.

В марте число клиентов выросло на треть. 70 % инвестируют на рынке США, 25% – на российском рынке. На длительный срок белорусы в основном приобретают акции биржевых фондов, а также бумаги крупных компаний с хорошими балансами, чаще всего связанные с технологиями: Apple, Microsoft, Google, Alibaba.

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НА АВТОЗАПРАВКАХ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

На автозаправках продолжают внедрять системы самообслуживания. Это удобно, если нужно свести контакты к минимуму. Касса без кассира – вариант быстрой покупки: просто использовать, можно сохранять социальную дистанцию и экономить время.

Новости экономики за 21.04.2020-4

Воспользоваться «умными» кассами могут и владельцы бесконтактных топливных карт нового образца. Для проведения операции достаточно приложить карту к банковскому терминалу, ввести пин-код, номер крана и нужное количество топлива.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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