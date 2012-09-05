Полоцкая ГЭС на Западной Двине. На строительстве приступили к созданию искусственного русла

Новости Беларуси. 5 сентября одна из крупнейших рек Беларуси Западная Двина изменила течение. На строительстве гидроэлектростанции под Полоцком приступили к самому сложному этапу – созданию искусственного русла. Это нужно, чтобы гигантский механизм, который будет потом вырабатывать энергию, работал как часы.

Гидростроители шутят: от обычных строителей они отличаются как кутюрье от портных. Каждая ГЭС – эксклюзивный проект. Двух одинаковых не существует. На Западной Двине километровый обводной канал, повторивший профиль реки, строили целый год. Чтобы изменить направление непослушной Двины, начали насыпать специальную преграду.

Владимир Комиссаров, главный инженер строительства Полоцкой ГЭС:

Любая река очень сильно сопротивляется, когда ей хотят преградить путь обычный. И Западная Двина, все-таки немаленькая речка, довольно долго сопротивлялась, но мы ее заставили бежать по искусственному руслу, которое мы для нее создали.

Теперь Западная Двина повернула в обход основных строительных работ. На месте же старого русла образовался котлован, который теперь предстоит осушить. Скоро здесь начнется возведение гигантской плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высотой с 9-этажный дом и длиной больше 200 метров. На сооружение ГЭС понадобится 14 тысяч кубометров бетона – столько хватило бы на 100 км автодороги. Продуманные технические решения позволят избежать экологических рисков.

На Даугаве – прибалтийской части Двины – электростанции еще с советских времен. Давно присматривались к реке и наши специалисты.

Дмитрий Плетнев, руководитель дирекции по строительству Полоцкой ГЭС:

ГЭС низконапорная. Но что здесь отличает от других рек руслового типа: здесь будет малая площадь затопления. И территории, пригодные для сельского хозяйства или проживания, практически затапливаться не будут.

Полоцкая ГЭС одна сможет обеспечить энергией такой город как Полоцк. Она будет вырабатывать 110 млн киловатт-часов в год и экономить 35 тысяч тонн условного топлива. Водная энергия – одна из самых дешевых в мире.

Владимир Питаленко, заместитель генерального директора по капитальному строительству «Витебскэнерго»:

Это энергия будущего. Она будет приносить пользу государству в течение многих лет.

Вода – это наша вода, бесплатна. Позволит сэкономить большие денежные средства валютные.

По новому руслу река будет течь четыре года. Объект планируют сдать к 2016. Полоцкая ГЭС – первая в каскаде из четырех гидроэлектростанций на Западной Двине. Китайские и турецкие инвесторы уже начинают работу по созданию ГЭС в Витебске, Бешенковичах и Верхнедвинске.