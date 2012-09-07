Новости Таджикистана. Белорусские тракторы будут собирать в Таджикистане. Реализация проекта начнется в ближайшее время – для производства уже подобраны помещения. К 2017 году мощность предприятия вырастет до полутора тысяч тракторов в год. Поставлять их планируют и в другие страны азиатского региона.

Таджикистан заинтересован в белорусской строительной и сельскохозяйственной технике. За последние годы в страну поставлено около тысячи единиц. Беларусь же в перспективе планирует обрабатывать таджикский хлопок и доводить его до готовой продукции на белорусских предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Козидавлад Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Создание совместных предприятий как на территории Таджикистана, так и на территории Беларуси будет очень эффективно, будет расти. База экономических отношений, которая у нас сегодня создана, идет поэтапно и поступательно.

По итогам шести месяцев наш товарооборот составляет около 43 млн.

Страны также сотрудничают в культурной и образовательной сферах. На днях наша делегация примет участие в торжественном открытии факультета БНТУ в Таджикском техническом университете. Белорусские специалисты помогут наладить учебный процесс и при необходимости будут приезжать в вуз.