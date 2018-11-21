В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса

Новости Беларуси. Инициатором выступает один из местных фондов. Оценку предприятий планируют начать уже с января 2019-го года. Для этого разработали шкалу критериев – от трудовых отношений и прав человека до окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошли публичные слушания социально ответственных компаний. Участие приняли представители более сотни субъектов хозяйствования, а также дипломаты и государственные деятели.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Не только государство должно отвечать за экологию, за поддержку людей, которые нуждаются в нашей помощи, за состояние лесов, за состояние хозяйства. Это наше общее дело. Бизнес должен быть заинтересован в вовлечении в социальные проекты. Нужно обобщать опыт, готовить специалистов, показывать компании, которые работают красиво и социально ответственно.