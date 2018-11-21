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В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса

21 ноября 2018 17:10
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Новости Беларуси. Инициатором выступает один из местных фондов. Оценку предприятий планируют начать уже с января 2019-го года. Для этого разработали шкалу критериев – от трудовых отношений и прав человека до окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли публичные слушания социально ответственных компаний. Участие приняли представители более сотни субъектов хозяйствования, а также дипломаты и государственные деятели.

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса-1

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Не только государство должно отвечать за экологию, за поддержку людей, которые нуждаются в нашей помощи, за состояние лесов, за состояние хозяйства. Это наше общее дело. Бизнес должен быть заинтересован в вовлечении в социальные проекты. Нужно обобщать опыт, готовить специалистов, показывать компании, которые работают красиво и социально ответственно.

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса-4

Ольга Таберко, начальник сектора подбора персонала торговой сети:
В нашей торговой сети существует такой проект, как «тихие кассы». К нам трудоустраиваются слабослышащие молодые люди. Сотрудничаем мы с Белорусским обществом глухих, которое предоставляет нам сурдопереводчика для того, чтобы мы могли общаться и обучать данных сотрудников.

Так называемый импакт-инвестинг – инвестиции, которые направлены на социальные изменения – набирает популярность во всем мире, в Беларуси в том числе. В рамках сегодняшних слушаний бизнесменам представили ряд социальных проектов, которые заинтересованы в поддержке.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Марианна Щеткина # Ольга Таберко # Сергей Савицкий # Фотофакт

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