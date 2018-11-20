Новости экономики за 20.11.2018

Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что каждый белорус ежедневно тратит в среднем 12 рублей 60 копеек.

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Традиционно, 90% покупок приходится на различные магазины. Опережающими темпами растёт общепит. В столовых, кафе и ресторанах граждане оставили 2 миллиарда рублей, на 11% больше, чем в 2017 году.

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