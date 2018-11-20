Новости экономики за 20.11.2018

Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Розничный товарооборот с начала года вырос почти на 9% и уже превысил 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это значит, что каждый белорус ежедневно тратит в среднем 12 рублей 60 копеек.
Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»
Традиционно, 90% покупок приходится на различные магазины. Опережающими темпами растёт общепит. В столовых, кафе и ресторанах граждане оставили 2 миллиарда рублей, на 11% больше, чем в 2017 году.
УМНЫЙ ГОРОД
Строительство умного города. Как эффективно использовать опыт китайских коллег и помочь резидентам китайско-белорусского индустриального парка стать более конкурентоспособными? Эти вопросы обсуждали участники семинара в Минске, организованного Министерством коммерции Китайской Народной Республики.
Беларусь имеет уникальное географическое расположение, её западная часть связана с огромным рынком Европейского Союза. Именно туда планируется экспортировать продукцию китайско-белорусского индустриального парка. Одна из главных системных проблем в этом вопросе нехватка кадров.
Ян Дунжи, директор отдела управления операциями платформы китайского научно-исследовательского центра по развитию информационной индустрии при МПИ:
Нехватка кадров – системная проблема, ее трудно решить, поэтому нужно привлекать кадры из других стран, чтобы они помогали развивать цифровую экономику.