Новости экономики за 21.11.2018

Новости Беларуси. Сколько жилья построят в «Великом камне» под Минском, зачем нужен индекс социальной ответственности бизнеса, что представили белорусские предприятия на выставке в Грузии? Ответы на эти вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ Символичный камень жилищного строительства заложен 21 ноября в индустриальном парке «Великий камень». Уже в 2019 году здесь появится первый многоэтажный дом, в котором будет 156 арендных квартир с объектами соцкультбыта на первом этаже. В «Великом камне» началось строительство первого арендного дома Многоэтажка станет началом большого строительства целого города-спутника Минска, рассчитанного на 120 тысяч человек, которые будут работать в индустриальном парке.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

Действительно парк становился международным спутником Минска, образовывает так называемый треугольник Минск – парк «Великий камень» – Смолевичи. Фактически во взаимоувязке развития производства, развития комфорта проживания с соблюдением всех самых высоких требований по развитию экологии, в том числе в этом проекте. Строительство дома осуществляется за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Его возведением займется «25-я Компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству», которая уже хорошо себя зарекомендовала в Беларуси и построила несколько значимых объектов. Впоследствии город-спутник должен стать «умным городом» с передовыми экологическими технологиями. Например, в отоплении первого жилого дома будут использоваться геотермальные источники. В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса