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В Беларуси построят 6 заводов по выпуску древесного топлива

05 декабря 2019 15:25
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Новости Беларуси. Шесть пеллетных заводов введут в строй в 2020 году в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускать будут древесное топливо.

В строительство 6 предприятий инвестируют около 75 миллионов рублей – собственных средств лесхозов и кредитных ресурсов. Строительство этих заводов для Минлесхоза является пилотным проектом. За последние 10 лет внутри страны объемы лесозаготовок удвоились: качественная древесина реализуется полностью, чего не скажешь о низкосортной.

Планируется, что 99 % выпускаемой на этих пеллетных заводах продукции будет отправляться на экспорт. Лесохозяйственные учреждения получат до 18 миллионов долларов ежегодно.

Больше новостей экономики за 5 декабря читайте здесь.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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